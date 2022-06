Massive Steigerung bei Unfällen mit E-Scootern in Wien

Die flotten E-Scooter sind aus dem Stadtbild nicht mehr wegzudenken. Allerdings bergen sie auch Unfallpotenzial - das dürfte sich heuer an deutlich steigenden Zahlen bemerkbar machen. Denn laut Landespolizeidirektion Wien gab es in der Bundeshauptstadt von Jänner bis März dieses Jahres bereits 50 Verkehrsunfälle, an denen E-Scooter-Fahrer beteiligt waren und verletzt wurden - das sind nahezu gleich viele wie ganz 2021: Im Vorjahr wurden 51 E-Scooter-Lenker bei Zusammenstößen mit anderen Kfz verletzt.