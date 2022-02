Mann mit E-Scooter kracht in Kreuzung mit Pkw zusammen

Ein 41-J√§hriger krachte am Sonntagnachmittag in D√∂bling mit seinem E-Scooter in einen Pkw und wurde dabei leicht verletzt. Von der Radelmayergasse kommend d√ľrfte er in die Kreuzung mit der Heiligenst√§dter Stra√üe gefahren sein. Dort soll er die Kontrolle √ľber sein Fahrzeug verloren und mit dem Auto einer 64-J√§hrigen zusammengesto√üen sein. Beim Pkw entstand ein leichter Sachschaden.

Tipps

Beim Fahren mit E-Scootern rät die Polizei beim Zufahren auf Kreuzungen das Tempo zu drosseln, Tempolimits einzuhalten und die Fahrgeschwindigkeit dem eigenen Können anzupassen.

