Fahndung: Unbekannter soll versucht haben, 94-Jährige zu berauben

In Begleitung ihres Sohnes hat eine 94-jährige Frau Anfang Dezember Geld in einer Bank behoben. Dabei handelte es sich um mehrere tausend Euro.



Auf dem Weg nachhause soll die Frau in der Sechtergasse in Wien-Meidling von einem unbekannten Mann attackiert worden sein. Dabei dürfte der Tatverdächtige versucht haben, die Handtasche mit dem Bargeld an sich zu reißen.