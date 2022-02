Siebenköpfige Drogenbande in Wien zerschlagen

Die Wiener Polizei hat nach längeren Ermittlungen in der Vorwoche eine Drogenbande zerschlagen und sechs Männer und eine Frau festgenommen. Die sieben Beschuldigten wurden bereits in eine Justizanstalt überstellt, teilte die Landespolizeidirektion am Sonntag mit.

Es wurden Drogen im Wert von mehr als 20.000 Euro, zwei verbotene Waffen - eine abgesägte Schrotflinte und eine Stichwaffe - sowie ein Gasrevolver, eine Gaspistole, gefälschte Dokumente und Bargeld sichergestellt.

Mehrere Hausdurchsuchungen

Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Nord, war nach Hinweisen mehreren der Verdächtigen seit dem Dezember des Vorjahres auf der Spur. Die von der Polizei nicht näher ausgeführten Ermittlungsergebnisse führten schließlich im Lauf der Vorwoche zu mehreren Hausdurchsuchungen. Diese fanden in den Bezirken Brigittenau und Donaustadt statt, erläuterte Polizeisprecher Mohamed Ibrahim. Das Landeskriminalamt Wien wurde dabei von der Sondereinheit WEGA und der Polizeidiensthundestaffel unterstützt.