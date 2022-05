Duell um das höchste Amt in der Feuerwehr

Das versichern auch Mayer und Fahrafellner im KURIER-Gespräch. „Wir verstehen uns gut und das soll auch nach der Wahl so bleiben, egal wer vorne ist“, schildert Mayer. Er habe schon zehn Jahre in den ÖBV-Gremien mitgearbeitet und würde mit Freude an der Spitze des Teams weiterarbeiten, nennt der Oberösterreicher als Motivation.

Fahrafellner sagt, er habe sich nach Gesprächen mit seinem Team zur Kandidatur entschlossen. Von NÖ aus wäre schon viel für das Feuerwehrwesen erreicht worden. In seiner Wahlrede wird er wohl die erst kürzlich erkämpfte bundesweite Sonderinvestitionsprämie als Ersatz für die Steuern beim Kauf von Einsatzfahrzeugen erwähnen. Auch bei der hart errungenen 72-Stunden-Regel für die finanziell so wichtigen Feuerwehrfeste vor etlichen Jahren sei er vorne dabei gewesen, so Fahrafellner. So unsicher der Wahlausgang ist: „Sicher ist, die Herausforderungen werden spannend“.