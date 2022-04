24 Feuerwehr-Mitglieder haben die „Matura“ geschafft

28 Feuerwehrmitglieder stellten sich am Wochenende im Landesfeuerwehrkommando der anspruchsvollsten Prüfung im Feuerwehrdienst – dem Leistungsbewerb um das Feuerwehrleistungsabzeichen in Gold. Bester in diesem Jahr ist Markus Zweng von der Feuerwehr Leithaprodersdorf; auf den Plätzen Marcel Jagerhofer aus Limbach und Christian Klampfl aus Neustift an der Lafnitz.

Bei der sogenannten „Feuerwehrmatura“ wird in acht Stationen das Fachwissen in Organisation, Technik und Taktik bewertet. Auch Kommandieren und Befehlen muss gelernt sein – bei der Disziplin „Formulieren und Geben von Befehlen“ wurde dieses Wissen abgefragt. Alle Teilnehmer erstellten bereits im Vorfeld für einen Betrieb oder ein öffentliches Gebäude des Heimatortes einen Einsatzplan. Die Maßnahmen mussten dann erläutert werden.

Insgesamt haben 24 der 28 Kandidaten die „Matura“ bestanden. Damit sind nunmehr exakt 1.458 burgenländische Feuerwehrmitglieder – Männer und Frauen – berechtigt, das Feuerwehrleistungsabzeichen in Gold zu tragen.

Bewerbsleiter Harald Nakovich war zufrieden: Die Absolventen hätten nun das Zeug, „das burgenländische Feuerwehrwesen wesentlich mitgestalten zu können“.