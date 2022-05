Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr werden ausgezeichnet

In Krems ehrte Bürgermeister Dr. Reinhard Resch bei der jährlichen Mitgliederversammlung der Freiwilligen Feuerwehr freiwillige Mitglieder der Feuerwehr für ihre Leistungsbereitschaft.

„Bei der Feuerwehr ist planmäßiges Vorgehen ganz wesentlich. Sei es bei Bränden, Unfällen, Unwettern oder Umweltgefährdungen. Einen kühlen Kopf in der Krise zu bewahren, ganzheitlich zu Denken und die professionelle Zusammenarbeit sind die Stärken der Feuerwehrmitglieder. Sie haben eine außergewöhnliche Kompetenz und sind Profis von der Lagebeurteilung, Gefahreneinschätzung und Risikoeinschätzung mit ihrer überdurchschnittlichen Leistungsbereitschaft“, sagt der Stadtchef bei der Überreichung der Ehrenzeichen.

Zahlreiche Ehrungen

Die Ehrennadel in Gold mit Lorbeer erhielt Daniel Bender. Mit der Wappenplakette in Gold wurde Manfred Höfler, Jürgen Rethaler und Gerhard Urschler ausgezeichnet. Die Wappenplakette in Bronze bekamen Lars Hintenberger, Robert Simlinger, Michael Willrader. Die Wappenplakette in Silber erhielt Christoph Kraus, Peter Rethaler und Christoph Walzer.

Nach zwei Jahren Pandemie war eine Auszeichnung bei der Mitgliederversammlung vom Bürgermeister möglich. Die Vizebürgermeisterin Eva Hollerer und Vizebürgermeister Martin Sedelmaier sowie Kommandant Gerhard Urschler gratulierten den Ehrenmännern.