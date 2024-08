Bereits jeder fünfte Feuerwehreinsatz in Tirol wegen Extremwetter

Aufräumen und Reparieren, "das wird uns noch bis in den Winter beschäftigen", sagt Martin Raffeiner, Feuerwehrinspektor im Bezirk Landeck, der selbst von der Naturkatastrophe betroffen war. Sein Elternhaus stand unter Wasser. Die Schäden im Ort ließen sich noch nicht beziffern, gingen aber jedenfalls in die Millionen Euro.

1.400 Feuerwehrleute aus ganz Tirol

1.400 Helfer von 111 Feuerwehren in ganz Tirol packten in St. Anton mit an. "Bis jetzt schon 15.000 Einsatzstunden angelaufen", sagt Raffeiner. Sieben Tage lang habe es alleine gedauert eine Garage freizuräumen, die zwei Meter unter Schlamm stand, führt er vor Augen, was ein einzelnes Unwetter nach sich ziehen kann.