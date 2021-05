Feiertagsverkehr: Wo am langen Wochenende das größte Staurisiko lauert

Das könnte insbesondere in Wien, Graz und Linz zu Problem führen. Deshalb sollten die Stoßzeiten zwischen 13 und 15 Uhr gemieden werden, rät der Experte. Was das Reiseaufkommen betrifft, sei es sehr schwer, Prognosen abzugeben. „Wir hatten zu Pfingsten mit mehr Verkehr aus Bayern in Richtung Adria gerechnet“, sagt Obermayr.

Staus gab es trotzdem. An Grenzübergängen müssten aufgrund der jeweiligen Corona-Kontrollen am kommenden Wochenende wieder Verzögerungen einkalkuliert werden. Mit Wartezeiten von zumindest einer halben Stunde rechnet der ÖAMTC-Profi etwa an den Grenzübergängen Walserberg (Salzburg), Nickelsdorf (Burgenland), Kufstein und Brenner (Tirol) sowie Spielfeld (Steiermark).

Wer raus aus Österreich will, für den gelte: „Informieren, informieren, informieren.“ Die Regeln können sich aktuell täglich ändern. „In Italien sollen am Montag etwa weitere Bestimmungen fallen und neue Details zur 3-G-Regel bekannt geben werden.“

Am Pfingstwochenende war der Stau in Richtung Italien größer als nach Kroatien. Das war vor allem von Deutschland angeschoben, wo in vier Bundesländern Pfingstferien begonnen hatten. Die nächste Welle aus dem Nachbarland kommt erst im Sommer.