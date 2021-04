Öffentlicher Verkehr: Warum das Burgenland auf Taxis setzt

Schritt für Schritt – so will das Burgenland in den kommenden Jahren den öffentlichen Verkehr (ÖV) neu organisieren. Der Anfang dazu erfolgt im strukturschwachen Südburgenland, die Bezirke Güssing und Jennersdorf wurden zur Pilotregion der Phase eins des Projekts „Burgenland Mobil“ erkoren.

Ziel ist, die Fahrgäste von den Ortschaften zu den Bus- und Verkehrsachsen beziehungsweise in die Zentren zu bringen.

Was sind die Probleme?

Was den öffentlichen Verkehr betrifft, ist das Burgenland wie so oft zweigeteilt. Größere Ortschaften gibt es vor allem im Norden, während das klein strukturierte Südburgenland mit zahlreichen Streusiedlungen verkehrstechnisch nur schwer zu erschließen ist.

Wie fährt man künftig öffentlich?

Die schnelle Antwort: in jeder Region anders. Im Nord- und Mittelburgenland funktioniert die Anbindung an die Bahn via Bus, im Süden gibt es abseits des Schülerverkehrs kaum Möglichkeiten, ohne eigenen Pkw von A nach B zu kommen. Das am häufigsten genutzte Verkehrsmittel ist der G1-Pendlerbus in Richtung Wien, nach Graz gibt es den Bus der VBB (Verkehrsbetriebe Burgenland).