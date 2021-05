Pfingstreiseverkehr mit Staus und verstärkten Polizeikontrollen

„Rechnen Sie mit längeren Wartezeiten“: Auf diese Meldung werden sich Autofahrer auch heuer am traditionell verkehrsreichen Pfingstwochenende einstellen müssen. Die Polizei in Niederösterreich, der Steiermark, Salzburg und Tirol warnten bereits am Samstag eindrücklich vor einem erhöhten Verkehrsaufkommen.

327 Verletzte zu Pfingsten 2020

Und leider auch einem unfallreichen Wochenende, wie ein Blick auf die Bilanz des Pfingstreiseverkehrs aus dem Vorjahr zeigt. 2020 kam es auf Österreichs Straßen in diesem Zeitraum zu 292 Unfällen mit 327 Verletzen und zwei Todesopfern.

Auf Salzburgs Straßen werden heuer insbesondere auf der West- und Tauernautobahn Verzögerungen erwartet. In Anbetracht der gelockerten Corona-Virus-Maßnahmen, der erlaubten Durchreise durch Österreich und der damit einhergehenden Öffnung der Beherbergungsbetriebe seit 19. Mai wird trotz der gesundheitsbehördlichen Einreisekontrollen (Pre-Travel-Clearance-Registrierung und 3-G-Nachweis) und somit eingeschränkten Reisemöglichkeiten mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen gerade im Bereich der Ausflugsstrecken gerechnet. Im Bereich der Grenzübergänge zu Deutschland (Walserberg) muss mit Verkehrsbehinderungen und Wartezeiten gerechnet werden.

Verstärkte Polizeikontrollen

Doch nicht nur mehr Autofahrer werden sich auf den Straßen finden, auch die Polizei wird Präsenz bei der Überwachung des Reise- und Ausflugsverkehrs zeigen. Schwerpunkte sind auf bekannten Motorradstrecken zu erwarten. Zusätzlich wird es gegen Raser, Drängler, Alkohollenker Aktionen geben. Laut Aussendung der Landespolizeidirektion Salzburg stehe man mit „technischer Ausrüstung, wie Alkomaten, Drogenvortest-, Laser-, Radar-, Lärmmessgeräte bis hin zu Abstandsmessgeräten“ im Einsatz.

Die Landespolizeidirektion Niederösterreich steht auch verstärkt bei Kontrollen im Einsatz. Hier betont man auch, dass ein Schwerpunkt auf Drogenlenker gelegt wird. Ebenso stehe die beliebte Motorradstrecke Kalte Kuchl im Blickpunkt der Uniformierten.

Kontrollen an Grenzen

Nochmals zurück zu den Erleichterungen bei den Einreisekontrollen. Hier ist besonders auch die Polizei in Tirol gerüstet. Auf der Homepage wurde darauf hingewiesen, dass weiterhin gesundheitsbezogene Einreisekontrollen stattfinden und die elektronische Einreiseanmeldung auch bei Kurzausflügen nach Österreich zu beachten sind.

Im Heiligen Land stehen insbesondere die Inntal- und Brennerautobahn, der Fernpass- und Reschenstraße, Zillertal- und Achenseestraße, Tiroler Straße und Seefelder Straße sowie Loferer Straße und Eibergstraße im Fokus der Uniformierten. Und auch wenn das Wetter nicht gerade Lust auf eine Ausfahrt mit dem Motorrad macht, rechnet die Exekutive verstärkt mit Motorradausflugsverkehr, aus dem Ausland.

Hinweis für Lkw-Fahrer

Ein weiteres Hauptaugenmerk liegt auf dem Lkw-Verkehr: Aufgrund des Lkw-Fahrverbotes am Pfingstwochenende muss am Dienstag nach Pfingsten im Früh- und Vormittagsverkehr auf der Inntal- und Brennerautobahn mit erhöhtem Schwerverkehrsaufkommen gerechnet werden. Lkw-Lenker werden ersucht, die Sicherheitsabstände (50 m) einzuhalten und im Pendlerverkehr mögen etwas längere Anfahrtszeiten in Richtung Innsbruck einkalkuliert werden.

Und auch die Landespolizeidirektion Steiermark appelliert eindringlich an alle Verkehrsteilnehmer zu Pfingsten: „Egal ob auf zwei oder vier Rädern, das Stichwort lautet gegenseitige Rücksichtnahme. Damit lassen sich gefährliche Situationen und Unfälle oftmals vermeiden. Die Fahrweise muss natürlich wie immer auch den Witterungsverhältnissen und der Verkehrssituation angepasst werden.“