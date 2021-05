Motorradfahrer flüchtet nach Unfall mit Zwölfjährigem

Gleich zwei Motorradunfälle beschäftigten am Samstag die Polizei in Oberösterreich.

Falle eins: Ein Motorradlenker hat am Freitagnachmittag in Neukirchen am Walde (Bezirk Grieskirchen) einen zwölfjährigen Radfahrer niedergestoßen und ist von der Unfallstelle geflüchtet. Der Biker hatte in einer Rechtskurve überholt und den Burschen gerammt, berichtete die Polizei. Beide kamen zum Sturz, wobei der Motorradfahrer und sein Sozius aufstanden und weiterfuhren, ohne sich um den Jugendlichen zu kümmern.



Der Zwölfjährige aus dem Bezirk Grieskirchen erlitt leichte Verletzungen am linken Handgelenk, die ärztlich versorgt wurden. Der Unfalllenker war mit einem Motorrad der Marke KTM, Type 125 unterwegs, sein Kennzeichen beginnt mit BR oder GR. Beide trugen schwarze Sturzhelme und blaue Pullover. Die Polizei Neukirchen am Walde bittet um Hinweise zu dem fahrerflüchtigen Motorradfahrer unter: 059133/4234.

Motorradfahrer ohne Führerschein verunglückte

Der zweite Fall ereignete sich ebenfalls am Freitag. Dabei verletzte sich ein 18-jähriger Motorradfahrer am Freitagnachmittag bei einem Unfall auf der Prinz-Eugen-Straße in Marchtrenk (Bezirk Wels-Land) schwer. Der Welser kam beim Rechtsabbiegen ins Rutschen, stürzte und wurde gegen den Pkw eines 55-Jährigen geschleudert. Auch sein 16-jähriger Sozius wurde leicht verletzt, berichtete die Polizei Oberösterreich.



Polizisten aus Marchtrenk kamen zufällig am Unfallort vorbei. Sie führten gemeinsam mit einer Rettungssanitäterin, die ebenfalls zufällig an Ort und Stelle war, die Erstversorgung des schwer verletzten Motorradlenkers durch bis der Notarzt eintraf. Die beiden jungen Männer wurden ins Klinikum Wels gebracht, der Pkw-Lenker blieb unverletzt. Der Motorradfahrer hatte keinen Führerschein.