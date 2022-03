Fehlende Verordnung führt zu Unklarheit bei Flüchtlingshilfe

Die EU hat am 4. März die sogenannte Richtlinie für temporären Schutz für Flüchtlinge aus dem Kriegsgebiet einstimmig beschlossen. Diese besagt, dass alle ukrainischen Staatsbürger und Staatenlose sowie Drittstaatsangehörige mit internationalem Schutz, die zum Zeitpunkt des Kriegsausbruchs in der Ukraine gelebt haben und vor dem Krieg fliehen, eine vorerst ein Jahr gültige Aufenthaltsberechtigung in der EU erhalten, ohne ein langwieriges Verfahren durchlaufen zu müssen. Der temporäre Schutz kann um ein Jahr verlängert werden. Diese Richtlinie ermöglicht Zugang zum Arbeitsmarkt, Bildungs-, Gesundheits- und Sozialsystem in der EU.