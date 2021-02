Februar-Bilanz: Sonniger Westen und grauer Osten

Eiseskälte und Rekordwärme, Nebel und Sonne, Schneemassen und Trockenheit: Die Monate Dezember, Jänner und Februar hatten durchaus Abwechslung im Programm. Während der Westen viel Niederschlag, aber auch viel Sonne erlebte, war es im Osten milder, aber vor allem grau in grau.

Der Februar war mit einer Abweichung von rund 2,5 Grad heuer deutlich zu warm, meldet die Österreichische Unwetterzentrale. Das lag an einem sehr milden Monatsauftakt und einer extremen Wärmewelle am Monatsende: In den ersten Februartagen erreichten die Temperaturen in Feldkirch schon stolze 18 Grad, gegen Monatsende wurden überhaupt reihenweise Temperaturrekorde gebrochen – in Köflach in der Steiermark etwa war es mit 22,6 Grad schon frühlingshaft, knapp gefolgt von Deutschlandsberg mit 22,3 Grad.

Nur in der Monatsmitte wurde es vorübergehend bitterkalt: In St. Jakob im Defereggental beispielsweise kühlte es auf minus 23,7 Grad ab. Unterhalb von 1.000 Metern lag der Kältepol mit minus 19,2 Grad in Schoppernau. Zu kalt war es im Schnitt im Februar aber nirgends, am ehesten entsprachen die Temperaturen im niederösterreichischen Nordosten in Laa an der Thaya und in Retz der Jahreszeit.