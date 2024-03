Fastentagebuch, Teil 5: Tut sich eigentlich auch etwas auf der Waage?

Apropos schön: Jener geheimnisvoll geköpfte Schokoweihnachtsmann in der Redaktion - ihm wurde die Zipfelmütze abgebissen - hat plötzlich wieder einen Hut : Ihm wurde eine Kopfbedeckung gebastelt, schaut zwar eher aus wie ein Schiff, aber der gute Wille zählt. (Bin gespannt, welche Teile ihm bis Ostern dann noch abhanden kommen.)

Also weiter durchhalten, auch wenn das erhoffte Goodie bisher ausgeblieben ist: 17 Tage ohne Zucker hat auf der Waage genau ... nichts gebracht. Abnehmen wäre zwar nicht unbedingt das Ziel der Übung, aber ehrlich - schön wäre es schon.

Zweieinhalb Wochen kein Frühstückkipferl, Nachmittagscroissant oder Dessert zum Abendessen. Ok, ja, geht, ich habe mich dran gewöhnt, zumal ich ja in diesem Tagebuch keinen Ausrutscher beichten mag - und außerdem: Wenn Uwe durchhält, dann bleibe auch ich tapfer. (Ohne dem Kollegen aus dem Wiener Chronik-Team vorgreifen zu wollen - ich schätze, er sieht das vice versa genauso. Obwohl ja die Versuchungen zum geselligen "Nach-der-Arbeit"-Achterl schon groß sind.)

Weil wenn der " Lagerhaus-Mauni " seinen 60er feiert und zu seiner Sause das halbe Lagerhaus mitbringt, gut, dann kann man auch mit einer Schartner-Bombe (die hat er auch im Angebot) anstoßen. Aber ganz ehrlich, mit was hat sich der Manfred das 60 Jahre lang verdient?

Ich gebe das ehrlich zu: Würde Elisabeth , die großartige Kollegin aus Graz, nicht so tapfer vorlegen, ich hätte längst den Hut draufgehaut.

Ein Saft, der auch noch schmeckt

Also nix gegen die Schartner-Bombe, aber neben warmer Frucade in der Vorwoche und Apfelschorle im Bier-Land Bayern in 14 Tagen muss man als fastender Anti-Alkoholiker schon Grausamkeiten über die Gurgel rinnen lassen.

Warum kann die Getränkeindustrie nicht einmal was wirklich Leiwandes erfinden? Einen Saft, der dem alten Mann die Haare auf dem Kopf sprießen, die Wampe wegschmelzen und die Gehirnzellen aktivieren könnte - und der auch noch schmeckt?

Aber egal. Bombiges Prost, Mauni!