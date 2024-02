Tagebuch: 40 Fastentage lang Verzicht - wie fühlt sich das an?

Die spontanen Ideen sind meist die besten: Da schreibt man in einer WhatsApp-Gruppe so locker über Aschermittwoch und Fastenzeit dahin - und schon sind wir mitten drin einem Selbstversuch .

Herausforderung 1: Schluss mit Süßigkeiten

Elisabeth Holzer-Ottawa:

"Ganz stolz am Aschermittwoch respektive Valentinstag im Fitnesscenter gewesen und vom Vorhaben erzählt: Ich faste ab jetzt Süßigkeiten! Und salziges Knabberzeugs! Bis Ostern! Kommentiert da nicht eine Mittrainierende, ja, eh nett. Aber ob das nicht bisserl origineller ginge, vielleicht mit einem 40-tägigen Sprech-Fasten? Das wäre mehr katholisch. Also im erweiterten Sinn von Gutes tun und drüber nicht reden...

Schweigen? Geht ja gar nicht!

Schweigen für eine Journalistin? Nun, könnte man andenken, aber das ginge höchstens im Urlaub, nicht beruflich. Weil unsere Berufsspezies redet gern, respektive schreibt viel. Und dann auch noch ungefragt freiwillig über das, was so im Privatleben passiert, zuweilen halt, eben wie dieser Selbstversuch: Bis Ostern ist Zucker in jeder Form gestrichen, auch die Ersatzdroge - Riegel mit künstlichen Süßstoffen - ist tabu.