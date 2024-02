Warum Fasten auch auf den Geist postiv wirkt

Dieser Prozess wirkt aber – wie immer mehr Studien zeigen – offenbar auch auf das Gehirn. Im Vorjahr fanden etwa Forschende des Max-Planck-Instituts für Stoffwechselforschung in Köln in einer Studie mit Mäusen heraus, dass das Gehirn scheinbar Signale an die Leber ausschickt, um die Autophagie so schnell wie möglich zu starten. Das körpereigene „Aufräumen“ werde demzufolge im Gehirn gesteuert, nicht allein von den Körperzellen. Weitere Studien sollen klären, ob diese Faktoren auch zu den häufig genannten positiven Effekten des Fastens beitragen.

Fasten kann zu Höhenflügen führen

Und wie ist das mit dem oft zitierten „Fasten-High“, also einem Gefühl von Europhorie während der Fastenphase? Es lässt sich durchaus neurowissenschaftlich erklären. „Nach zwei bis drei Tagen Fasten schaltet der Körper vom Zucker- auf den Fettstoffwechsel um“, sagt Göschl. Das führe durch den Entzug zwar oftmals vorerst zu einer Art „Fastenblues“.