Welche religiösen Rituale begleiten die Fastenzeit? Gläubige kennen vor allem den Aschenritus, der aus dem 11. Jahrhundert stammt: Am Aschermittwoch bekommen sie als Zeichen der Buße und Hoffnung auf die Auferstehung ein Kreuz aus Asche auf die Stirn. In der Corona-Pandemie wurde auch dieses Ritual auf kontaktlos umgestellt, Asche wird nur noch auf den Kopf gestreut. Während der Gottesdienste wird kein Halleluja gesungen, die kirchliche Liturgie verwendet als Farbe violett. Ab dem Palmsonntag werden Kreuze oder Standbilder mit violetten Tüchern verhängt, ab dem Gründonnerstag verstummen die Kirchenglocken.

Bedeutet Fasten weniger oder gar nichts essen? Im vorösterlichen Sinn nicht, die Kirche ist da weniger streng als so manch weltlicher Diätratgeber. Als strikte Fast- oder Abstinenztage gelten nur Aschermittwoch und Karfreitag, doch auch hier ist die moderne Kirche locker: Gläubige sollten nur einmal an diesen Tagen essen, dabei jedoch ausdrücklich auf Fleisch verzichten. Die Regel der „einmaligen Sättigung“ gilt nur für 18- bis 60-jährige gesunde Menschen. Mittlerweile gibt es mehr Fastentrends über die gesamte Zeit bis Ostern, die in Richtung Verzicht auf Auto, Social Media oder Fernsehen gehen.