Fastentagebuch, Teil 4: Wer hat den Weihnachtsmann geköpft?

"A schware Partie" von Seiler und Speer fällt uns ein. Der Februar zieht sich heuer nicht nur wegen seiner 29 Tage wie ein Strudelteig. Wobei auch der Strudelteig ein Tabu ist in der Fastenzeit.

Elisabeth Holzer-Ottawa

Am Mittwoch stand er noch unversehrt da. Freitagnacht, so ist sich ein Kollege sicher, ebenfalls. Irgendwann über das Wochenende muss es passiert sein: Der Weihnachtsmann wurde geköpft - die Schokozipfelmütze ist ab(gebissen).

Ich gestehe, ich war es nicht, obwohl ich seit einigen Tagen leihweise in der Wiener statt Grazer Redaktion arbeite und dem Schokoweihnachtsmann der Kollegin gegenüber sitze, den sie auf ihrem Schreibtisch verwahrt hat. So weit geht mein Süßigkeitenentzug dann doch wieder nicht, dass ich mich an fremden Männern vergreife.