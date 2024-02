Fastentagebuch, Teil 2: Von warmer Frucade und der Suche nach Frühstück

Uwe Mauch

Zimmerwarme Frucade! Das ist das einzige, was uns die Sportkantine am Rande eines Basketball-Bundesligaspiels in einer mittelburgenländischen Bezirkshauptstadt anbieteb kann. Zimmerwarme Frucade aus dem Halbliter-Plastikbecher ist eine Strafe, bääähhh!

Norbie, der mit mir solidarisch zimmerwarme Frucade trinkt, weil ich mir 0 Prozent Alkohol bis Ostern verordnet habe, verzieht bei jedem Schluck das Gesicht, als müsste er Knoblauch- oder Weihwasser runterwürgen. Ich hau' mich ab.

Trinkkultur auf burgenländisch

Wir beobachten während unseres zweifelhaften Genussspektakels vor dem Beginn des Spiels, dass die burgenländischen Weine und die steirischen Biere in großen Mengen ausgegeben werden und alle aus dem Kühlschrank kommen. Auch das ist Trinkkultur in Österreich.