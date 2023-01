Fast ganz Österreich weiß: Vom Tourismus ersehnte Kulisse

In Österreich beginnt der Reigen am 4. Februar in Wien und Niederösterreich und endet mit den Semesterferien in Oberösterreich und der Steiermark (20. bis 26. Februar).

In den Februar fallen unter anderem aber auch die aus touristischer Sicht wichtigen Winterferien in den deutschen Bundesländern, sowie die Frühlingsferien der Niederländer, die sich bis Ende der ersten Märzwoche erstrecken.

„Der Winter ist noch sehr lang und Ostern heuer sehr spät“, sagt Staggl, Hotellerie-Spartenobmann von Tirol, in dem im Bundesländervergleich ein Drittel aller Winterurlauber in Österreich absteigen. In der letzten komplett coronafreien Skisaison (2017/18) waren das 6,2 Millionen Gäste.