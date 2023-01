Schnee bis nach Wien: Am Sonntag geht es damit weiter

Und das Schneegestöber scheint derzeit noch nicht vorbei zu sein. Bis Sonntagnachmittag überwiegen die Wolken noch in ganz Österreich. Immer wieder schneit es leicht bis mäßig, heißt es bei der Zentralanstalt für Meterologie und Geodynamik (ZAMG). Allerdings kommt am Sonntag auch die Sonne zum Vorschein: Etwa alpensüdseitig über den Föhntälern.

Am Alpenostrand herrscht dagegen lebhafter Nordwest- bis Nordwind. Die Tageshöchsttemperaturen liegen am Sonntag bei minus 2 bis plus 3 Grad.

Schnee wird zu Regen

Am Montag zeigt sich ein ähnliches Bild: Verbreitet gibt es dichte Wolken mit nur lokalen Auflockerungen im Westen. Der Schnee wird allmählich zu Regen. Die Schneefallgrenze steigt tagsüber von Osten her auf bis zu 1000 Meter. Laut ZAMG besteht damit auch die Gefahr von gefrierendem Niederschlag.