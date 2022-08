Fast 5.200 Neuinfektionen in Österreich

Von Donnerstag auf Freitag wurden 5.188 Neuinfektionen in Österreich registriert. Die Zahl liegt unter dem 7-Tage-Schnitt von 4.941 Infektionen. Die 7-Tage-Inzidenz sinkt auf 388,57.

Damit steigt die Zahl der aktiven Corona-Fälle auf 69.441. In den vergangenen 24 Stunden wurden nur 54.448 neue PCR-Tests gemacht. Das ergibt eine Positivrate von 9,53 Prozent.

Zudem gibt es 6 neue Todesfälle. Damit sind bisher österreichweit 19.390 Personen mit SARS-CoV-2 Infektion verstorben.

Im Krankenhaus werden aktuell 1.085 Patienten behandelt, um 41 weniger als noch am Donnerstag. Auf den Intensivstationen sind 80 Patienten in Behandlung, drei weniger als noch am Vortag.