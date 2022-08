Mediziner rechnen mit Corona-Wiesn-Welle in München

"Natürlich wird es dazu führen, dass eine Erhöhung der Fallzahlen auftreten wird", sagte Johannes Bogner, Leiter der Sektion Klinische Infektiologie am LMU-Klinikum der Uni München. "Es ist sehr gut dokumentiert, dass nach lokalen Ereignissen eine messbare Zunahme an Erkrankungsfällen zu Buche schlägt. Das wird auch für das Oktoberfest zu erwarten sein", sagte der Mediziner. "Besonders am Biertisch, wo man stundenlang mit anderen eng zusammensitzt, wird eine Ansteckung sehr leicht möglich sein."

Steigende Inzidenz

Die Süddeutsche Zeitung hatte anhand der Infektionszahlen nach Volksfesten gezeigt: Jeweils danach stieg in den Landkreisen die Siebentage-Inzidenz sprunghaft an. Zuletzt schnellten im Landkreis Kulmbach nach dem Bierfest die Zahlen nach oben.

Derzeit richten sich viele Blicke nach Straubing. Dort war bis Montag mit rund 1,3 Millionen Besuchern das Gäubodenvolksfest über die Bühne gegangen. Am letzten Tag des Festes lag die Inzidenz in Stadt und Landkreis nach Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) noch im bundesdeutschen Durchschnitt. Doch auch bei den anderen Volksfesten kam die Welle erst danach. In Straubing schwillt sie bereits an: Am Mittwoch lag die Stadt laut RKI bereits bei einer Inzidenz von 512,5 und der Landkreis Straubing-Bogen bei 457,0.

Während viele Münchner in Vorfreude schon Lederhose und Dirndl aus dem Schrank geholt haben und auf den Straßen ein Wiesn-Flair verbreiten, sind andere gar nicht begeistert von der Entscheidung der Stadt, das Fest stattfinden zu lassen. Sie sehen sich zwangsweise einer erhöhten Ansteckungsgefahr ausgesetzt. Ihnen riet Bogner zum verstärkten Tragen von Masken auch im Alltag in der Wiesn-Zeit.

Zurück zur Normalität

Trotz der absehbaren Wiesn-Welle sahen Mediziner keinen Grund, das größte Volksfest der Welt abzusagen, das wegen seiner Internationalität noch eine größere Verbreitungswirkung haben könnte. "Wenn man sich für die Wiesn entscheidet, muss man ein gewisses Infektionsrisiko in Kauf nehmen", sagte Ulrike Protzer, Leiterin der Virologie an der TU und am Helmholtz-Zentrum München, kürzlich der Süddeutschen Zeitung. "Eines Tages muss man zum normalen Leben zurückkehren, und das geht mittlerweile auch, wenn man dabei vernünftig ist."