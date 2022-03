Fast 200.000 Vertriebene aus der Ukraine in Österreich eingereist

Seit Beginn des russischen Krieges gegen die Ukraine sind fast 200.000 Vertriebene in Österreich eingereist. 162.000 davon, also fast 80 Prozent, um in einen anderen Staat zu gelangen. Dieser Prozentsatz ist seit Kriegsbeginn annähernd gleich geblieben.

Fahrt aufgenommen hat mittlerweile die Registrierung. Alle Vertriebenen müssen behördlich erfasst werden, bisher sind das 24.000 Personen. Alleine am gestrigen Dienstag wurden an 50 Stellen bundesweit, einigen davon mobil, insgesamt 3.300 Menschen registriert. Im Schnitt dauert die Registrierung einer Person etwa 15 Minuten. Es werden die ukrainischen Dokumente auf Echtheit überprüft und Fingerabdrücke abgenommen, um die biometrischen Daten für die Aufenthaltskarte ("blaue Karte") sicherzustellen.

"Blaue Karte" als sicheres Dokument

Diese "blaue Karte" ist einem Reisedokument gleichzustellen und belegt letztlich den Aufenthaltstitel für die jeweilige Person in Österreich aufgrund der EU-Richtlinie für Vertriebene aus der Ukraine. Die Karte selbst ist ein modernes Hochsicherheitsdokument und wird durch mehrere Sicherheitsmerkmale wie Mikroschrift, ein Kinegram, UV-Merkmale, OVI (Optically Variable Ink) sowie taktile Features (mit dem Finger fühlbaren Erhebungen) auf analogem Level geschützt, beschreibt das Innenministerium diese Eintrittskarte in das Leben in Österreich. Die biometrischen Daten auf dem Chip schützen auf einem digitalen Level vor Manipulationen.

Wichtige Zusatzinfo: Anspruch auf Grundversorgung besteht auch schon, wenn die blaue Karte noch nicht vorliegt, ebenso Anspruch auf Krankenversicherung. Auch die Anmeldung zum Schulbesuch ist ohne dieser Karte möglich.

Das Unterkunftsmanagement

Aus den Unterkünften der Bundesbetreuungsagentur werden täglich 250 Vertriebene an andere Bundesländer überstellt, die BBU hat 6.500 Menschen innerhalb Österreichs auf Quartiere zugewiesen. 25.000 Anrufe wurden bislang auf der Hotline der BBU verzeichnet, 26 ukrainisch-sprachige Mitarbeiterinnen sind dort im Einsatz. Bislang wurden 43.000 mögliche Quartiersplätze angeboten, diese werden in den Ländern überprüft und dann zugewiesen. Zum Quartiersmonitoring werden aktuell auch 20 Polizeischüler eingesetzt.