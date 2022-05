Familie von Terroropfer klagt: „Geht nicht ums Geld“

Nedzip V. war erst 21 Jahre alt, als ihn der Attentäter von Wien am 2. November 2020 erschoss. Seither ist viel Zeit vergangen. Die offenen Wunden bei den Hinterbliebenen sind geblieben. „Wir machen das Schlimmste durch, was man durchmachen kann“, sagt der Onkel von Nedzip am Mittwoch im Landesgericht für Zivilrechtssachen in Wien.