Terror in Wien: Kann so etwas wieder passieren?

Anschläge wie in Paris 2015 oder am 11. September 2001 in New York scheinen vorerst in weiter Ferne. Auch der Terror konnte sich coronabedingt nicht so vernetzen wie vor der Pandemie. Deshalb werden vor allem Einzelpersonen über das Internet radikalisiert, heißt es im Terrorismus-Report von Europol.

Doch das könnte nur die Ruhe vor dem Sturm sein. In Mali und in Afghanistan breiten sich Al Kaida und der Islamische Staat (IS) wieder aus. Gleichzeitig wurden internationale Truppen (USA und Frankreich) zurückgedrängt. Unter zunehmender Herrschaft von Radikalen (Taliban und Boko Haram) gibt es keine Kontrolle mehr von möglichen Terror-Camps. Die Geschichte des Iraks oder Syriens, wo der Islamische Staat entstanden ist, könnte sich also durchaus wiederholen.

Österreichs Polizei rüstet deshalb weiterhin auf. Investiert wurde in bessere Ausrüstung wie etwa gepanzerte Fahrzeuge, mannstoppende Munition oder Schutzausrüstung.

Außerdem wird eine verbesserte schnelle Eingreiftruppe in allen Bundesländern nach Vorbild der WEGA (die den Attentäter von Wien tötete) aufgebaut.