Millionen-Betrugsfall EXW: Hauptangeklagter legt Lebensbeichte ab

Unzählige Male war sein Name seit Beginn des Kryptobetrugsprozesses Ende September in Klagenfurt gefallen.

Am heutigen Dienstag wird er erstmals persönlich auf der Anklagebank in Saal 29 des Landesgerichts Klagenfurt Platz nehmen. Jener 24-Jährige, der als ein weiteres Mastermind im Millionenbetrugsfall rund um das Firmengeflecht EXW gilt. Anfang November war auf dem Rollfeld des Flughafens Wien-Schwechat bei seiner Rückkehr aus Bali festgenommen worden.

Von Kärnten aus sollen rund 40.000 Kunden weltweit von ihm und anderen jungen Männern um 100 Millionen Euro gebracht worden sein.

Nun 9 Angeklagte

Acht Männer mussten sich bisher vor Richterin Claudia Bandion-Ortner wegen gewerbsmäßig schweren Betrugs, Geldwäscherei, Ketten- und Pyramidenspiel sowie kriminelle Vereinigung verantworten. Der 24-Jährige ist Nummer 9 auf der Anklagebank.

Weitere könnten folgen. Denn nach wie vor flüchtig ist ein Verdächtiger, der in Dubai vermutet wird, in Auslieferungshaft befindet sich ein Mann in Brasilien.

Beide belastet der 24-Jährige, der die vergangenen drei Jahre auf Bali in Saus und Braus - mit eigenem Hubschrauberlandeplatz und Haifischbecken - gelebt haben soll, schwer. Dies belegt die Beschuldigtenvernehmung des Mannes, die der KURIER einsehen konnte.

Lebensbeichte

Ebenso schwer wiegen demnach die Vorwürfe gegen den 26-jährigen Hautpangeklagten, von dem am Dienstag, nach einem völlig überraschendem Geständnis beim letzten Verhandlungstag, eine Art Lebensbeichte erwartet wird.

Wie die beiden Männer, die nun erstmals seit etwa 2019 wieder zusammentreffen, aufeinander reagieren, wird mit Spannung erwartet. Vor allem, weil sich der 24-Jährige, der der Stiefsohn eines berühmten Schlagersängers sein soll, bei einer ersten Befragung durch die Polizei als eine Art Assistenten des Hauptangeklagten beschrieb. Er selbst will aber nur Excel-Listen ausgefüllt haben.

Und Jets für Meetings, wie eines in Mallorca, organisiert haben.

3.000 Euro netto, ein Firmenauto und eine Wohnung in Pörtschach will er dafür erhalten haben. Luxus stellte er aber auch gerne in Postings auf Sozialen Medien dar.

Wie er sich nun vor Gericht präsentieren wird, bleibt abzuwarten.