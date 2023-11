Krypto-Millionenbetrug: Ex-Lebensgefährtin belastet Hauptangeklagten schwer

Oft war ihr Name seit Prozessbeginn im September rund um den vermeintlichen Betrug mit Kryptowährung des EXW-Firmengeflechts gefallen.

Am Mittwoch erschien sie nun als Hauptzeugin selbst vor dem Landesgericht Klagenfurt: Die Ex-Lebensgefährtin jenes 26-jährigen Hauptangeklagten im Kryptobetrugs-Prozess mit 40.000 Opfern und einer möglichen Schadenssumme von 100 Millionen Euro.

➤ Mehr lesen: Hauptangeklagter Schulabbrecher: "Es tut mir aufrichtig leid für jeden Investor"

Doch zunächst gab Richterin Claudia Bandion-Ortner bekannt, wie es mit dem Antrag des 26-jährigen Hauptangeklagten auf Fußfessel bis zur Verkündung des Urteils weiter geht.

Fußfesselentscheidung vertagt

Diesen hatte der Schulabbrecher Dienstagnachmittag mit der Begründung eingebracht, dass ihm die mittlerweile seit 14 Monaten andauernde Untersuchungshaft massiv zusetzen würde. Hinzu kämen tätliche Angriffe auf seine Familie.

Da noch die Expertise des Bewährungshilfevereins Neustart eingeholt werden muss, wurde die Entscheidung über Fußfessel am Mittwoch allerdings zunächst vertagt.

Die 23-jährige Hauptangeklagte hatte dann um kurz nach 9.30 Uhr ihren Auftritt vor Gericht. Im engen schwarzen Bleistiftrock, hohen Schuhen und weißer Chanel-Jacke.

Engste Vertraute

Den Hauptangeklagten lernte sie laut eigenen Angaben im Jahr 2019 über Freunde kennen. Bald tauchte auch das Thema EXW in der Beziehung auf. "Ich war seine engste Vertraute, er hat mich überall hin mitgenommen, ich habe alle Telefonate mitgehört", erzählte die junge Frau.

Verstanden habe sie nicht alles, auch weil ihre Interessen in dieser Zeit auf anderen Dingen gelegen seien.

Dachterrassen-Gespräche: "Dann sind wir reich"

Auf einer Dachterrasse in Klagenfurt habe dann die Idee für EXW finale Züge angenommen, unter dem Motto: "Ein letztes Ding noch, dann sind wir reich", wie die 23-Jährige erklärte. Laut ihrer Aussage soll dem Hauptangeklagten von Anfang an klar gewesen sein, "dass die Kundengelder irgendwann weg sind".

Hier bohrte Richterin Bandion-Ortner nach: "Was wurde auf der Dachterrasse genau geredet?" Die 23-Jährige erklärte zusammengefasst: Es ging um Geld. Geld, an das man schnell und leicht kommen wollte. "Krypto war zu dieser Zeit in allen Munden. Er (der Hauptangeklagte, Anm.) wollte seine eigenen Währung machen, die man auch selbst regulieren kann. Aber es war klar, dass das nur ein Fake war", sagte die 23-Jährige.

Betrug war geplant

Hat man auch darüber gesprochen, was ist, wenn die die Kunden drauf kommen, dass es ein Fake ist? wollte die Richterin weiter wissen. "Er hat immer gesagt, irgendwann ist das Geld weg und ich auch", sagte die junge Frau. Die Hintertür sei demnach gewesen, dass wenn das Geld weg ist, man sich absetzen wollte.

Entscheidende Frage der Richterin: "War ihrer Ansicht nach ein Betrug geplant." Antwort der 23-Jährigen: "Ja."

Der Hauptangeklagte, der am Mittwoch erstmals länger mit Handschellen in Saal 29 neben einem Justizwachebeamten saß, nahm die Aussage jener Frau, mit der er auch eine gemeinsame Tochter hat, mit Kopfschütteln zur Kenntnis.

➤ Mehr lesen: Opfer der Klagenfurter Kryptobetrüger: "Ich hatte noch Glück"

Die Hauptzeugin gab auch einen Einblick in den Lebensstil des Paares. Wie etwa die gemeinsame Villa in Thailand um 15.000 Euro im Monat, wo sie gemeinsam lebten. Lebensmittelpunkte sollten später auch Klagenfurt und Wien sein.

Flucht nach Dubai

Im Jänner 2020 soll dann zum ersten Mal zwischen dem Paar zur Sprache gekommen sein, dass man das Land verlassen sollte, weil die Finanzmarktaufsicht Probleme mache. Ebenso wie EXW-Kunden, die ihr Geld zurückforderten. "Ich war damals gerade hochschwanger, da hat er mir das Ultimatum gestellt, ob ich mitkomme, oder hierbleibe", sagte die Frau aus.

Sie entschied sich für Mitkommen und die Reise führte nach Dubai. Wieder in eine Villa. Kosten: 30.000 Euro im Monat. Mehrere Autos, wie ein Bentley oder Lamborghini seien zu dieser Zeit üblich gewesen. Geld spielte auch zu diesem Zeitpunkt eine zentrale Rolle - von Koffern voll mit 500.000 Euro erzählte die 23-Jährige.

Familienurlaub auf Bali als Tragödie

Dann sei der Hauptangeklagte aus EXW ausgestiegen. Für das Paar ging es zurück nach Österreich. Neue Projekte seien entwickelt worden. "Rasant" sei der Lifestyle in dieser Zeit gewesen. Mit einem Leben in Luxushotels. Bis zu einem gemeinsamen Familienurlaub auf Bali, der zur "Tragödie" wurde. Da sich das Paar auf der Insel trennte.

➤ Mehr lesen: Krypto-Millionenbetrug: Whistleblower lieferte erste heiße Spur

Den Hauptangeklagten habe sie zu dieser Zeit als "realitätsfremd" erlebt, sagte die 23-Jährige. "Er hat geglaubt, alle anderen sind zu blöd, um sein Modell zu durchschauen. Die Polizei, das Finanzamt, alle."

Dieser Artikel wird ständig aktualisiert