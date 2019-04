Extrembergsteiger: Den tiefen Abgrund stets vor Augen

„Das Leben ist nicht zum Überleben da, das hat noch keiner geschafft“, meint Extrembergsteiger Andy Holzer in einer ersten Reaktion auf das Lawinenunglück der Österreicher David Lama und Hansjörg Auer in Kanada. Die beiden hätten ihr Leben so gelebt, wie sie es wollten. Da ist er sich sicher, selbst wenn er die beiden Kletterer nur entfernt kannte. Holzer versteht etwas vom Leben am Limit. Der 52-Jährige ist von Geburt an blind. Trotzdem hat er 2017 den Mount Everest bestiegen.

Geht es Menschen wie ihm um die Gefahr? Laut dem Sportsoziologen Otmar Weiß nicht unbedingt. „Schneller, höher, weiter, das entspricht dem menschlichen Naturell. Wir definieren uns über Leistung.“ Hinzu komme, dass Athleten bei Grenzgängen einen Zustand des „Flows“ erreichen. „Sie blenden dann alles aus, das ist mit einem Drogenrausch zu vergleichen.“ Problematisch daran sei, dass eine Art Sucht entstehen könne, die schwer zu kontrollieren sei.