Die Sehnsucht nach kantigen Siegertypen

Letztendlich aber gibt es da noch die Sehnsucht des Publikums. So sehr in unserer Gesellschaft „Dabei sein ist alles“ als Gebot des allgemeinen politisch korrekten Weichspülens auch propagiert wird, so sehr sehnt sich das Publikum in Wahrheit nach kantigen Sieger-Typen. TV-Einschaltquoten lassen keinen Zweifel daran, dass es die Öffentlichkeit viel lieber mit dem Motto aus der Olympischen Charta hält. Dieses lautet „Schneller, höher, stärker“.

Am Ende zählt für das Publikum eben das Prinzip von Joseph P. Kennedy: der erste Platz. Das gilt für Politik, Wirtschaft und Ballett genauso wie für den Sport. Oder kann sich noch jemand an all die Zweitplatzierten hinter Marcel Hirscher in den vergangenen acht Ski-Weltcup-Saisonen erinnern?