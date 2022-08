Extrem kräftige Regenfälle im Osten in den nächsten Tagen erwartet

In Linz und Klagenfurt bleibt es bis auf vereinzelte Schauer durchwegs trocken. Am Dienstag entspannt sich die Lage auch im Osten, bleibt aber weiterhin unbeständig. Erst zur Wochenmitte bessert sich das Wetter wieder.

Probleme mit Prognosen

Noch am Freitag habe man die extremen Regenmengen nicht vorhersagen können, heißt es bei Ubimet. Man habe eine Situation gehabt, wo das Wetter nicht in eine eindeutige Richtung gezogen sei. Der zweite Grund sei das extreme warme Wasser im Mittelmehrraum. "Das stellt eine enorme Menge an Energie zur Verfügung", sagt ein Wetterexperte von Ubimet. "Gewitter können sich so durchaus länger am Leben halten."