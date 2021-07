Explosionen in Brüssel: Polizeipräsenz in Österreich verstärkt

In Österreich wurde nach den Explosionen in Brüssel die Polizeipräsenz im gesamten öffentlichen Raum verstärkt - insbesondere auf Flughäfen, öffentlichen Plätzen und vor bestimmten Botschaften, sagte das Innenministerium gegenüber dem KURIER.

Zur Verstärkung der Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen Wien-Schwechat wurden eine niederösterreichische Einsatzeinheit, Cobra-Beamte und Kriminalbeamte in Zivil in Marsch gesetzt. Auch auf Bahnhöfen und in allen Bereichen des öffentlichen Verkehrs wurde die Polizeibewachung verstärkt.

https://images.spunq.telekurier.at/46-79259312.jpg/188.611.189 KURIER/Michaela Reibenwei Obwohl in Österreich nach den Terroranschlägen in Brüssel weiterhin nur eine "abstrakte Gefährdung" gegeben ist, sind die Sicherheitsmaßnahmen dennoch verschärft worden. Flughafen Schwechat , Sicherheit… Flughafen Schwechat , Sicherheit https://images.spunq.telekurier.at/46-79259312.jpg/188.611.189 KURIER/Michaela Reibenwein Flughafen Schwechat , Sicherheit… Flughafen Schwechat , Sicherheit

https://images.spunq.telekurier.at/46-79259945.jpg/188.612.130 APA / GEORG HOCHMUTH Insbesondere an Flughäfen , öffentlichen Verkehrsmitteln und bei internationalen Einrichtungen ist die Polizeipräsenz verstärkt worden. Koordiniert werden die Aktivitäten von einem Krisenstab . FLUGHAFEN WIEN-SCHWECHAT ABD0039_20160322 - SCHWECHAT - ÖSTERREICH : Ein Polizist mit einem Spürhund am Flughafen Wien-Schwechat am Dienstag, 22. März 2016. Die Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen Wien-Schwechat wurden nach den Terroranschlägen in Brüssel verstärkt. - FOTO: APA / GEORG HOCHMUTH https://images.spunq.telekurier.at/46-79259945.jpg/188.612.130 APA / GEORG HOCHMUTH FLUGHAFEN WIEN-SCHWECHAT ABD0039_20160322 - SCHWECHAT - ÖSTERREICH : Ein Polizist mit einem Spürhund am Flughafen Wien-Schwechat am Dienstag, 22. März 2016. Die Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen Wien-Schwechat wurden nach den Terroranschlägen in Brüssel verstärkt. - FOTO: APA / GEORG HOCHMUTH

https://images.spunq.telekurier.at/46-70462432.jpg/188.613.134 KURIER/ Jeff Mangione Dem Krisenstab gehören Vertreter von Innen-, Außen-, Verteidigungs- und Infrastrukturministerium an. Die Maßnahmen werden teilweise zwar sichtbar sein, es gibt aber "keine Auswirkungen auf den aktuellen Lebensalltag", sagte Innenministeriums-Sprecher K Asyl-Politik: Traiskirchner Protestaktion vor Inne Demonstration von Traiskirchner Bürgern mit Bürgermeister Andreas Babler ( SPÖ ) gegen die Zustände im Erstaufnahmezentrum Traiskirchen und die Asyl-Politik der Bundesregierung vor dem Innenministerium in Wien am 09.06.2015. Im Bild: Karl-Heinz Grundböck , Pressesprecher des BMI . https://images.spunq.telekurier.at/46-70462432.jpg/188.613.134 KURIER/ Jeff Mangione Asyl-Politik: Traiskirchner Protestaktion vor Inne Demonstration von Traiskirchner Bürgern mit Bürgermeister Andreas Babler ( SPÖ ) gegen die Zustände im Erstaufnahmezentrum Traiskirchen und die Asyl-Politik der Bundesregierung vor dem Innenministerium in Wien am 09.06.2015. Im Bild: Karl-Heinz Grundböck , Pressesprecher des BMI .

https://images.spunq.telekurier.at/46-79257025.jpg/188.611.252 APA / GEORG HOCHMUTH Der Direktor des Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung ( BVT ), Peter Gridling , wollte für Österreich keine Entwarnung geben: "Wir können uns da nicht ausnehmen. Die Bedrohung durch den islamistischen Terror ist hoch." FLUGHAFEN WIEN-SCHWECHAT ABD0031_20160322 - SCHWECHAT - ÖSTERREICH : Blick auf dien Ankunftstafel am Flughafen Wien-Schwechat am Dienstag, 22. März 2016. Flüge von Brüssel nach Wien wurden nach Terroranschlägen in Brüssel gecancelt. - FOTO: APA / GEORG HOCHMUTH https://images.spunq.telekurier.at/46-79257025.jpg/188.611.252 APA / GEORG HOCHMUTH FLUGHAFEN WIEN-SCHWECHAT ABD0031_20160322 - SCHWECHAT - ÖSTERREICH : Blick auf dien Ankunftstafel am Flughafen Wien-Schwechat am Dienstag, 22. März 2016. Flüge von Brüssel nach Wien wurden nach Terroranschlägen in Brüssel gecancelt. - FOTO: APA / GEORG HOCHMUTH

https://images.spunq.telekurier.at/46-79260091.jpg/188.611.163 APA / GEORG HOCHMUTH Die Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen in Wien-Schwechat wurden ebenfalls erhöht. So waren seit der Früh mehr Polizisten "sowohl in Uniform als auch Beamte in Zivil" unterwegs, sagte Markus Haindl von der Landespolizeidirektion NÖ. FLUGHAFEN WIEN-SCHWECHAT ABD0041_20160322 - SCHWECHAT - ÖSTERREICH : Ein Polizist auf einem Segway am Flughafen Wien-Schwechat am Dienstag, 22. März 2016. Die Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen Wien-Schwechat wurden nach den Terroranschlägen in Brüssel verstärkt. - FOTO: APA / GEORG HOCHMUTH https://images.spunq.telekurier.at/46-79260091.jpg/188.611.163 APA / GEORG HOCHMUTH FLUGHAFEN WIEN-SCHWECHAT ABD0041_20160322 - SCHWECHAT - ÖSTERREICH : Ein Polizist auf einem Segway am Flughafen Wien-Schwechat am Dienstag, 22. März 2016. Die Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen Wien-Schwechat wurden nach den Terroranschlägen in Brüssel verstärkt. - FOTO: APA / GEORG HOCHMUTH

https://images.spunq.telekurier.at/46-79259546.jpg/188.611.194 KURIER/Michaela Reibenwei Der Einsatz geschieht in Abstimmung mit der Spezialeinheit Cobra. Flughafen Schwechat , Sicherheit… Flughafen Schwechat , Sicherheit https://images.spunq.telekurier.at/46-79259546.jpg/188.611.194 KURIER/Michaela Reibenwein Flughafen Schwechat , Sicherheit… Flughafen Schwechat , Sicherheit

https://images.spunq.telekurier.at/46-79260016.jpg/188.611.181 APA / GEORG HOCHMUTH An den Personenkontrollen ändert sich nichts, da diese seit den Terroranschlägen in Paris bereits hoch sind. "Sie sind äußerst intensiv", sagte Haindl . FLUGHAFEN WIEN-SCHWECHAT ABD0040_20160322 - SCHWECHAT - ÖSTERREICH : Ein Polizist auf einem Segway am Flughafen Wien-Schwechat am Dienstag, 22. März 2016. Die Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen Wien-Schwechat wurden nach den Terroranschlägen in Brüssel verstärkt. - FOTO: APA / GEORG HOCHMUTH https://images.spunq.telekurier.at/46-79260016.jpg/188.611.181 APA / GEORG HOCHMUTH FLUGHAFEN WIEN-SCHWECHAT ABD0040_20160322 - SCHWECHAT - ÖSTERREICH : Ein Polizist auf einem Segway am Flughafen Wien-Schwechat am Dienstag, 22. März 2016. Die Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen Wien-Schwechat wurden nach den Terroranschlägen in Brüssel verstärkt. - FOTO: APA / GEORG HOCHMUTH

https://images.spunq.telekurier.at/20160322_100009.jpg/188.561.071 KURIER/Michaela Reibenwei Auch bei den ÖBB verwies man auf die bereits bestehenden sehr hohen Sicherheitsstandards. Flughafen Wien, erhöhte Sicherheitsvorkehrungen https://images.spunq.telekurier.at/20160322_100009.jpg/188.561.071 KURIER/Michaela Reibenwein Flughafen Wien , erhöhte Sicherheitsvorkehrungen

https://images.spunq.telekurier.at/46-68687435.jpg/188.611.258 Kurier/juerg christandl Derzeit gebe es "keinen Bedarf" diese noch weiter zu verschärfen, man sei aber in engem Kontakt mit den Behörden, sagte eine Sprecherin. … https://images.spunq.telekurier.at/46-68687435.jpg/188.611.258 Kurier/juerg christandl …

https://images.spunq.telekurier.at/20160322_100024.jpg/188.561.054 KURIER/Michaela Reibenwei Auswirkungen auf den Fahrplan gibt es keine. Flughafen Wien , erhöhte Sicherheitsvorkehrungen https://images.spunq.telekurier.at/20160322_100024.jpg/188.561.054 KURIER/Michaela Reibenwein Flughafen Wien , erhöhte Sicherheitsvorkehrungen