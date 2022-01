Experten erwarten verwaiste Schulen in wenigen Tagen

Es sei für die Wissenschafter außerdem nicht nachvollziehbar, warum bei den Schul-Verordnungen nicht auf die Empfehlung der „Future Operations“-Experten eingegangen wurde. Um möglichst lange einen normalen Schulbetrieb gewährleisten zu können, habe man ein Konzept entwickelt und Gecko vorgelegt, der KURIER berichtete.

„Klare Richtlinien“

Das „Aufrechterhalten des Präsenzunterrichts in Schulen muss in Anbetracht der evidenten psychosozialen und bildungsbezogenen Folgen prioritär behandelt werden“, heißt es in dem Papier. Das Konzept sieht unter anderem noch engmaschigeres Testen (und die Abkehr von unsensiblen Antigen-Tests), strengere Vorgaben beim Maskentragen und einen eigenen Zeitplan für das Lüften vor.