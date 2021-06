Experte mahnt: Vorsicht, trotz Lockerungen

Heute stehen einige Lockerungen auf dem Programm, unter anderem wird in der Gastronomie mehr möglich sein – so wird die Sperrstunde von 22 Uhr auf 24 Uhr hinausgeschoben. Zudem werden noch mehr Öffnungen im Juli in Aussicht gestellt.

Trotz aller Euphorie mahnen die Experten weiter zur Vorsicht, die Pandemie ist noch nicht vorbei – Maßnahmen – zumindest auf lokaler Ebene – könnten wieder notwendig werden.