Wien schaltet 223.200 weitere Impftermine frei

Aufruf an Vorgemerkte

"Das Ziel der Stadt Wien ist es, bei den älteren BürgerInnen die Impfbeteiligung so gut es geht zu maximieren", hieß es in einer Aussendung des Büros von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ). Darum werde die Stadt einen dringlichen Aufruf an alle Vorgemerkten der betreffenden Altersgruppen starten. "Nachdem diese Altersgruppen ausreichend mit Impfterminen versorgt sind, werden sich künftige Impfaktionen auf jüngere WienerInnen konzentrieren."

Impfdosen aus Niederösterreich

Wien bekenne sich im Übrigen dazu, alle Wiener Arbeitnehmer unabhängig ihrer Wohnsitz-Postleitzahl zu impfen, damit sich die Wohnbevölkerung der Bundeshauptstadt sicher sein könne, dass Bereiche mit Kundenkontakt, Handel und Gastronomie systematisch geschützt werden. Dazu sei gemeinsam mit dem Land Niederösterreich sowie mit dem Gesundheitsministerium in partnerschaftlichen Gesprächen vereinbart, dass Wien dafür einen Pendlerausgleich erhalte. Die ersten 12.000 Impfdosen aus Niederösterreich kommen noch diese Woche in die Bundeshauptstadt, 18.000 weitere Impfdosen aus Niederösterreich folgen in der kommenden Woche. Aus dem Gesundheitsministerium kommen 37.000 Impfdosen als Pendlerausgleich für jene Impfungen, die in Wien an die anderen Bundesländer gingen.