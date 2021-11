Ex-Spitalschef stichelt gegen die Corona-Politik der Regierung

Er wolle, so schreibt Karlheinz Tscheliessnigg in seinem letzten Brief als Vorstand der steirischen Krankenanstaltengesellschaft (KAGES) an die rund 19.000 Mitarbeiter, "ein kritischer Geist bleiben". Das betrifft auch seine Meinung gegenüber der Corona-Schutzimpfung: Der 74-jährige trat vor kurzem zurück, als bekannt wurde, dass er selbst noch nicht geimpft ist. Er sei "in einem Interview gezwungen" gewesen, seinen "Impfstatus öffentlich zu machen", schreibt der Herzchirurg in dem Abschiedsbrief: "Wegen der massiven und irrationalen Reaktionen noch am selben Tag habe ich mich entschlossen, meinen Rücktritt bekannt zu geben."