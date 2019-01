Esterhazy über Ottrubay: „Das ist kein Esterhazy-Skandal“

Diese Erfahrungen begannen für Paul-Anton Esterhazy damit, „dass ich daran gehindert wurde, mit meiner Großtante Melinda ungehindert zu sprechen. Um das Jahr 2000 kam es in Eisenstadt zu einem denkwürdigen Treffen. Während ich immer eine sehr liebevolle Beziehung zu Melinda hatte, wurde bei diesem Treffen alles, was ich zu ihr sagte, durch Herrn Dr. Ottruba leicht umformuliert an sie weitergeleitet. Sie saß zwar neben mir, aber es kam zu keinem echten Gespräch. Danach wurde jeder schriftliche oder telefonische Kontakt eingestellt“.

Für Paul-Anton Esterhazys Rechtsanwalt Maximilian Schaffgotsch, der bei unserem Gespräch anwesend ist, hat spätestens damals die Einflussnahme von Stefan Ottrubay auf seine Tante begonnen: „Sie hat jedenfalls zwischen ihrem 85. und ihrem 92. Geburtstag allein in einer Stiftung sieben Änderungen durchführt, alle in eine bestimmte Richtung – nämlich zugunsten der Familie Ottrubay und zuungunsten der Familie Esterhazy“.