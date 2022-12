Es wird milder: Keine guten Nachrichten für Schneefans

Für einen großen Schneemann wird der Schnee, der am heutigen Freitag in Wien gefallen ist, nicht reichen. In absehbarer Zeit sagen die Expertinnen und Experten beim Wetterdienst UBIMET muss man auch nicht mehr mit Schneefall rechnen. Denn es wird in ganz Österreich milder.

In den kommenden Tagen dominieren Wolken etwa den Wiener Raum und weite Teile des Landes. Nur in den Nordalpen, in Teilen Tirols und im Mühlviertel kann sich die Sonne durchsetzen.

Kaltes Waldviertel

Am morgigen Samstag hat es laut Nikolas Zimmermann, Leiter der Prognoseabteilung von Ubimet, 0 bis sechs Grad. Temperaturen um den Nullpunkt hat es in Kärnten, der buckligen Welt und auch im Waldviertel in den höheren Lagen.

Am Sonntag wird es laut Zimmermann leicht fönig. In Oberkärnten prognoistiziert er Regen. Die Schneefallgrenze steigt in Osttirol und Kärnten auf gut 1.000 Meter. Auch in tiefen Lagen soll es regnen.