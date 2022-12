Leonie-Prozess: Heute fallen die Urteile

Schon vor Prozessbeginn ist vor dem Gerichtssaal viel los.

"Wir sind der Ansicht, es war Mord", sagt Opferanwalt Florian Höllwarth, der die Familie von Leonie vertritt. Sollten die Geschworenen das auch so sehen, sei das ein Statement an alle MĂ€nner, die glauben, sie mĂŒssten sich nicht an den westlichen Werten orientieren.