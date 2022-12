SachverstĂ€ndige hielten Sagawa fĂŒr unzurechnungsfĂ€hig, weshalb er zunĂ€chst in einer psychiatrischen Einrichtung in Frankreich untergebracht wurde, bevor er nach Japan abgeschoben wurde. Die japanischen Behörden hielten ihn zwar fĂŒr zurechnungsfĂ€hig - da die Anklage in Frankreich jedoch fallengelassen worden war, gelangte Sagawa auf freien Fuß.

Der Japaner machte nie ein Geheimnis aus seinem Verbrechen - er schlug daraus sogar Kapital: In seinen romanartigen Memoiren (englischer Titel: "In the Fog") beschreibt er die Tat im Detail. Dem Medium "Vice" sagte er einmal, "vom Kannibalismus besessen" gewesen zu sein. "Mein Verlangen, eine Frau zu essen, hatte sich in eine Verpflichtung gewandelt."