Erstochener Amtsleiter: Weitere Widersprüche zu Aussage von Soner Ö.

Ö. hatte auch angegeben, dass er dem am Boden liegenden Opfer „Schmerzstiche“ in die Arme zufügen wollte. Da sich der Sozialamtsleiter aber gewehrt habe, seien aber auch andere Körperregionen verletzt worden.

"Keine Abwehr mehr"

Das war für Rabl nicht nachvollziehbar. „Die Verletzungen waren gruppiert, das spricht dafür, dass es keine Abwehr mehr gab“, so der Gerichtsmediziner.

Die Toxikologin Marion Pavlic gab die Alkoholisierung des Angeklagten zum Tatzeitpunkt mit etwa 1,08, maximal aber 1,25 Promille an. Das passte nicht zur Aussage des Angeklagten, wonach der in der Stunde vor der Tat zwei Bier getrunken habe. Dieser Wert lasse sich wohl eher mit vier Bier erreichen, so Pavlic.

Ö. habe auch Schlaf- und Beruhigungsmittel in therapeutischer Dosis im Körper gehabt. Die Konzentrationen dieser Wirkstoffe seien im therapeutischen Bereich gelegen.

Das Urteil in dem Prozess soll heute fallen.