Supermarkt-Überfall mit Geiselnahme: Bis zu 19 Jahre Haft

Am Landesgericht Wiener Neustadt fand am Mittwoch der Prozess um einen Supermarkt-Überfall mit kurzzeitiger Geiselnahme in Günselsdorf (Bezirk Baden) statt. Fünf litauische Staatsbürger im Alter von 23 bis 37 Jahren mussten sich wegen erpresserischer Entführung und schweren Raubes verantworten. Sie wurden zu Haftstrafen von 7, 12, 15, 17 und 19 Jahren verurteilt.

Der Überfall auf das Lebensmittelgeschäft im Bezirk Baden war am Abend des 16. Februar 2019 verübt worden. Als unmittelbare Täter sollen die beiden Erstangeklagten - 23 und 33 Jahre alt - fungiert haben. Die Männer waren Gerichtsangaben zufolge geständig.