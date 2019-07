Brutale Supermarktüberfälle: Tätergruppe ausgeforscht

Die nach Österreich ausgelieferten Täter wurden in der Folge durch Beamte der niederösterreichischen Polizei einvernommen. Großteils zeigten sie sich geständig. Sie sollen am 25. Jänner einen Lebensmittelmarkt in Hollabrunn überfallen haben, am 16. Februar nahmen sie in Günselsdorf sogar Geiseln. Am 20. Februar sollen sie in Kempten in Deutschland einen Juwelier geplündert haben.