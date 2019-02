Räuber nach Supermarktüberfall auf der Flucht

Großeinsatz der Polizei im Bezirk Baden. Am Samstag kurz vor 18 Uhr wurde ein Supermarkt in Günselsdorf überfallen. Die näheren Umstände der Tat sind bis jetzt noch unklar. So wird etwa berichtet, dass kurzfristig auch zu einer Geiselnahme im Markt gekommen sein. Darüber hinaus soll ein Schuss gefallen sein. Vor Ort war zunächst aber nur von Sachschaden und nicht von Verletzten die Rede.

Ein Großaufgebot der Polizei, laut Informationen vor Ort waren mehr als 100 Beamte im Einsatz, umstellte den Supermarkt und Mitglieder des Sondereinsatzkommandos Cobra durchsuchten den Supermarkt sowie die Umgebung. Während des Einsatzes musste auch die B17 gesperrt werden.

Nach ersten Informationen soll es sich um mehrere Täter, mutmaßlich zwei, gehandelt haben. Nach rund zwei Stunden war die Durchsuchung des unmittelbaren Einsatzortes und angrenzender Firmenareale abgeschlossen. Die Täter sollen weiter auf der Flucht sein. Eine Alarmfahndung verlief zunächst erbnislos.

Im Laufe des Sonntags soll es nähere Informationen zu dem Überfall geben.