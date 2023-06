Erstes Lokal im Ausland: Café Sacher in Triest eröffnet

Aus Schuhgeschäft wurde Cafe Sacher

Der Grund dafür: Sacher hat in einem ehemaligen Schuhgeschäft in der Via Dante das erste Lokal außerhalb Österreichs eröffnet.

"Derzeit sind wir noch in der Probephase", heißt es aus der Presseabteilung des Traditionsunternehmens im Gespräch mit dem KURIER.