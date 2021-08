Buchhalterin des Hotels Sacher ließ 4,1 Millionen verschwinden: Haftstrafe

Doch im heurigen Jänner schlug die Bank Alarm. Geldwäsche-Verdacht stand im Raum. Die Chefetage des Sacher wurde umgehend informiert. Nur Stunden später wurde die 49-Jährige zu einem "Gespräch" geladen, bei dem auch der Anwalt des Hauses anwesend war. "Sie wissen, warum Sie hier sind?" wurde sie gefragt - und gestand sofort unter Tränen.

Doch wie konnte es überhaupt so weit kommen? Sie sei übersozial, sagt die Anwältin. Und sie wollte alles für ihren Sohn tun. Schon im Teenageralter hätte der Probleme gemacht. "Ich wollte ihm zeigen, dass er eh alles haben kann", sagt die Angeklagte. Egal ob es sich um teure Sportschuhe oder Spielekonsolen handelte - für den Sohn war nichts zu teuer. Dazu kamen Urlaubsreisen und Geschenke.

Sohn führte Luxusleben

Und irgendwann sei ihr Sohn in schlechte Kreise geraten, sei von der Schule geflogen, ständig in Schlägereien verwickelt gewesen, habe schon als Minderjähriger Geld in Casinos verspielt und schließlich in der Drogenszene gelandet. "Er hat erst Massen an Geld verloren. Später standen Männer vor unserer Wohnung, die Geld eintreiben wollten weil er ihnen die Drogen nicht gezahlt hatte." Immer wieder bat der Sohn um Geld. "Noch einmal zahlen, dann ist alles vorbei", habe sie geglaubt.

Doch vorbei war es nie. Allein für eine Geburtstagsfeier wurden 18.000 Euro verprasst. Der Sohn feierte auch teure Partys in Dubai. Die Mutter organisierte immer wieder Geld. "Heute weiß ich, dass ich keine gute Mutter war. Ich würde alles anders machen. Mir Hilfe holen."

Die Frau will den Schaden wieder gutmachen. Rund 200.000 Euro hat sie bereits zurückzahlen können.

Urteil: Drei Jahre Haft, ein Jahr davon unbedingt; nicht rechtskräftig.