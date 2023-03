Erster Wasserstoff-Lkw Österreichs auf der Straße

Eigentlich hätten schon im vergangenen Sommer drei Wasserstoff-Fahrzeuge in Betrieb gehen sollen. Am Donnerstag konnte das Tiroler Familienunternehmen MPreis nun mit einiger Verspätung einen mit Wasserstoff (H2) aus Eigenproduktion betankten Lkw am Gelände des Firmensitzes in Völs der Öffentlichkeit präsentieren – den ersten in ganz Österreich mit einem derartigen Antrieb, wie betont wurde.

„Ich habe mich über sieben Jahre ausschließlich diesem Projekt gewidmet“, machte Projektleiter Ewald Perwög klar, wie viel Vorarbeit notwendig war, um in die Umsetzung zu kommen. Aber man wollte „demonstrieren, dass es geht“, erklärt er den Antrieb für das Vorhaben.

Und dafür nimmt MPreis auch in Kauf, dass der Einsatz dieses Lkw, dem in den kommenden Monaten zwei weitere folgen sollen, vorerst betriebswirtschaftlich noch keinen Sinn macht. „Aber für unsere Kinder und unsere Umwelt rechnet es sich ab sofort“, so Perwög.