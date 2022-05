Wirtschaft und Klimaschutz: Mit Wasserstoff große Brötchen backen

1,5 Millionen Liter Diesel

„Wenn es so weit ist, können wir 1,5 Millionen Liter Diesel pro Jahr einsparen“, sagt Perwög, der nicht nur Maschinenbauingenieur, sondern auch studierter Betriebswirt ist und somit stets auch die Wirtschaftlichkeit im Blick hat. Unumwunden gibt er zu: „Wasserstoff ist derzeit noch eine teure Energie. Wasserstofftreibstoff ist doppelt so teuer wie Diesel. Aber wir arbeiten in eine Zeit hinein, in der sich die Rahmenbedingungen für Wasserstoff ändern.“

Für diese Zeit hat man bereits Pionierarbeit geleistet. Für die Bäckerei wurde etwa der Prototyp eines Zweistoffbrenners entwickelt. Der gewährleistet, dass bei der Beheizung der Backöfen praktisch nahtlos zwischen Gas und Wasserstoff gewechselt werden kann. Wenn Putin also tatsächlich am Hahn drehen sollte, können Perwög und Mölk das auch.