Erste Bilanz der Semesterferien: „Stammgäste haben uns gerettet“

Der Großteil von Österreichs Schülern sitzt schon wieder in den Klassenzimmern. Nur Oberösterreich und die Steiermark sind als letzte Bundesländer gerade mitten in den Semesterferien allerdings als erste unter lockereren Bedingungen, Stichwort 3-G (geimpft, genesen oder getestet) statt 2-G am Skilift, in der Berghütte oder im Hotel; das gilt erst wieder seit Samstag.

Die gesenkten Corona-Schutzmaßnahmen hatten positive Folgen, jedenfalls für Skigebiete und Hotellerie. „In dem Moment, in dem es Lockerungen gibt und Reisewarnungen aufgehoben werden, steigt die Nachfrage spürbar an“, schildert Erich Neuhold, Geschäftsführer von Steiermark Tourismus. Dennoch - je nach Region sind bisher ein Viertel bis ein Drittel weniger Winterurlauber da als in den Semesterferien 2019.